Lite tra famiglie rom: spari in strada e inseguimenti in auto. Grave 29enne fiorentino

FIRENZE, 10 GIUGNO – Momenti di paura e scene da Far West tra le strade di Firenze dove, oggi pomeriggio, durante un inseguimento tra due auto nella zona di via Canova e di via Simone Martini, sono stati sparati dei colpi di pistola in aria.

I protagonisti sono due uomini, appartenenti a due famiglie di etnia rom, che vivono nel campo nomadi del Poderaccio: lo scontro deriverebbe proprio da una rivalità tra i due clan. Durante l’inseguimento, l’auto di uno dei due è finita in una siepe, incendiandosi: il conducente è stato ricoverato all’ospedale di Torregalli, ed è attualmente piantonato dai carabinieri.

Un terzo uomo, coinvolto anch’egli nella lite, si è dato alla fuga, travolgendo tuttavia un giovane fiorentino di 29 anni, che si trovava a bordo di uno scooter. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al policlinico di Careggi, ma le sue condizioni, a quanto viene riferito, sono gravissime.

In attesa di ulteriori sviluppi, che emergeranno dagli interrogatori, il sindaco Nardella si è recato a visitare lo scooterista ferito, insieme all’assessore Funaro. “E’ un fatto inaccettabile ” ha dichiarato il sindaco, rivolgendo un appello al Ministro Guardasigilli affinché "sia assicurata la certezza della pena e chi ha sbagliato paghi fino all’ultimo giorno"

fonte immagine: corrierefiorentino.corriere.it

Flaminia Costanzi