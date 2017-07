Litiga con un rivale in amore e lo uccide, arrestato.

PARETE, 29 LUGLIO 2017 - "Non volevo ucciderlo, ero andato da lui per avere un confronto. Poi non ho capito più nulla, gli ho dato una spinta ed è finito con la testa su uno spigolo". Con queste parole un 35enne di Giugliano ha raccontato la dinamica con cui ha ucciso Vincenzo Ruggiero, 25enne di Parete, ed è stato arrestato.

L'uomo era stato messo alle strette dai Carabinieri di Aversa, che avevano raccolto numerosi elementi contro di lui. Dopo una lunga notte di interrogatorio, ha confessato l'omicidio e il luogo dove si è sbarazzato del cadavere.

Il movente dell'omicidio sarebbe quella nuova amicizia tra Ruggiero e un transessuale di Aversa, che in passato era stato legato sentimentalmente con il 35enne arrestato.

Il 7 luglio scorso, la madre di Ruggiero ha denunciato la scomparsa del figlio. Da quel momento, i militari dell'Arma hanno iniziato una serrata attività investigativa dove è emerso, da una testimonianza, che con lui c'era un uomo apparentemente risentito nei confronti del 25enne.

Dalle immagini registrate attraverso la telecamera di sorveglianza di uno studio professionale proprio nei pressi di casa Ruggiero, i Carabinieri hanno scoperto che, quel pomeriggio, il 35enne di Giugliano è entrato nell'androne e ha aspettato l'arrivo del 25enne.

I due, poi, sono entrati in casa e, secondo la ricostruzione fatta dal 35enne, hanno iniziato a litigare. "Volevo avere un chiarimento e dirgli di lasciare stare quella sua amicizia con il mio ex perchè ne ero ancora innamorato - racconta - poi abbiamo iniziato a litigare, gli ho dato uno spintone, lui non se lo aspettava ed è caduto all'indietro battendo la testa su uno spigolo. Ho visto che è diventato subito pallido con gli occhi sgranati e non si è mosso".

Il 35enne, poi, avrebbe poi caricato il corpo nella sua automobile e avrebbe raccolto i suoi effetti personali per simulare un allontanamento volontario. Il cadavere sarebbe stato gettato in mare, a Licola.

L'ipotesi sembrerebbe essere confermata dalle immagini della stessa telecamera, dove si vede l'uomo che trascina qualcosa di pesante in macchina insieme a delle valigie. Le ricerche del corpo sono iniziate questa mattina, con l'ausilio della Capitaneria di Porto.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it