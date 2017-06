Litigio finito a coltellate tra stranieri. Un morto

SOLARO, 15 GIUGNO – Lite fuori da un kebab degenera e spuntano i coltelli: un morto e un ferito. Un quarantenne ghanese è stato ucciso a coltellate da un quarantenne marocchino, anche lui rimasto ferito da un fendente all’addome, nella tarda serata di ieri a Solaro, provincia di Monza.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Monza, i due avrebbero litigato fuori da un locale, in via Carlo Porta. I due, entrambi già noti alle autorità, avrebbero avuto una colluttazione, armati di coltelli, per motivi al momento ancora da accertare. Ad accorgersi del cadavere sono stati i militari in servizio di pattuglia, che lo hanno trovato all’interno della propria auto, una Golf, che aveva impattato contro un albero. È probabile che lo straniero, dopo essere stato colpito, abbia tentato la fuga senza però riuscirci perché privo di forze. A poche centinaia di metri, è rimasto, sdraiato a terra, il suo aggressore, con una ferita da arma da taglio all’addome, il quale è stato soccorso dai carabinieri e trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove non si troverebbe in pericolo di vita.

Fonte immagine: ilquotidiano.net

Alessia Panariello