Livorno: auto si ribalta, due morti e tre feriti

LIVORNO, 1 MAGGIO - Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani dopo le 5 in provincia di Livorno, lungo la variante Aurelia, tra Donoratico e la California in direzione nord.

I cinque viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso d'accertamento, ha cappottato: in seguito al ribaltamento uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto. La seconda vittima è deceduta dopo l'intervento dei soccorsi. Non risulterebbero altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dal 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La variante Aurelia è stata chiusa al traffico.

Ginevra Candidi

