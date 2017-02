Livorno, giro fatture false da 60mln: 2 arresti

LIVORNO, 8 FEBBRAIO – L'accusa per gli imprenditori livornesi è associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale per otto persone, con due arresti e due obblighi di firma e sequestro preventivo di conti correnti immobili e auto per 4 milioni di euro.

Una maxi operazione anti frode fiscale della Guardia di finanza di Livorno e Agenzia delle dogane nel settore del commercio dei prodotti hi-tech coordinata dalla procura di Livorno ha consentito di individuare un giro di fatture false da 60 milioni di euro e triangolazioni fittizie tra Francia, Germania, Bolzano, Livorno e Avellino.

Due imprenditori livornesi sono finiti agli arresti domiciliari, su ordinanza del gip di Livorno, mentre per altri due livornesi è stata applicata la misura dell'obbligo di firma, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale.



Maria Azzarello