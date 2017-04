Livorno, sale sul tetto di un treno e tocca cavo alta tensione: morto folgorato giovane di 18 anni

LIVORNO, 25 APRILE - Tragedia nella notte alla stazione ferroviaria di Livorno. Un giovane diciottenne romano è morto sul colpo dopo essere stato folgorato per aver toccato un cavo dell'alta tensione.

Da quanto ripartano i media locali, sembrerebbe che si sia trattato di una "ragazzata". Il diciottenne, insieme ad un amico, è salito sul tetto di un convoglio in sosta e con la testa ha inavvertitamente colpito il cavo. Sono prontamente intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi insieme ad un medico, ma i tentativi di soccorso sono stati vani. Per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

I due, secondo una prima ricostruzione, intorno all'1.30 di questa notte, avrebbero scavalcato il muro di via Masi per girare poi tra i binari. I giovani, entrambi provenienti dalla Capitale, erano in città per svolgere uno stage. A seguito dell'accaduto, l'amico della vittima è sotto choc.

Nel mentre, si cerca di ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Alla stazione sono arrivati i Carabinieri, la Polizia e il medico legale per svolgere i dovuti accertamenti che il caso comporta.

Luigi Cacciatori

Immagine da leggo.it