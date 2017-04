Livorno, trovato morto l\'infermiere scomparso

LIVORNO, 23 APRILE – E’ stato trovato morto, in un bosco a margine della strada, l’infermiere scomparso nella giornata di ieri nel Livornese.

L’uomo, un trentaduenne di origini Lucane, si era allontanato dalla sua dimora per fare un giro in bicicletta ma non aveva fatto ritorno a casa. Non vedendolo arrivare, amici e familiari ne avevano denunciato la scomparsa dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente.



Accanto al corpo senza vita, rinvenuto nella zona del Gabbro, è stata ritrovata anche la bicicletta dell’ infermiere. Sono subito iniziate le attività degli agenti della scientifica, per accertare le cause del decesso. Sul posto è inoltre giunto anche Filippo Nogarin, sindaco di Livorno.

Paolo Fernandes



Foto: siracusanews.it