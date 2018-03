LND: Cordoglio per la scomparsa di Elmar Lorenzo Hochkofler

MONTESILVANO (PE), 28 MARZO - Nella notte di ieri, presso la struttura alberghiera di Pineto che ospita il CPA Bolzano, è venuto a mancare Elmar Lorenz Hochkofler, collaboratore storico delle Rappresentative. La notizia ha colpito profondamente tutti i protagonisti del 57° Torneo delle Regioni, che partecipano al dolore ed esprimono le proprie sincere condoglianze.

“Non ci sono parole per esprimere il nostro profondissimo dolore per l’improvvisa scomparsa del caro Elmar Lorenz Hochkofler, collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano” – ha dichiarato il Presidente del Cr Abruzzo Daniele Ortolano, in questa occasione nella veste di numero uno del Comitato Organizzatore del Torneo delle Regioni. “Di fronte ad una simile tragedia siamo tutti costernati ed esprimiamo alla delegazione bolzanina il nostro sincero cordoglio, consapevoli di quanto siano difficili e amari questi momenti. La famiglia del calcio dilettantistico oggi si stringe attorno ai cari e ai colleghi di Hochkofler, nel massimo rispetto del valore supremo della vita, spinta dall’affetto che da nord a sud ci unisce tutti”.

La LND tutta si unisce al cordoglio. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, unitamente al Consiglio Direttivo e all’intera struttura, si associa al dolore dei cari amici del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano per l’improvvisa scomparsa del proprio collaboratore Elmar Hochkofler, partecipando con commozione al grave lutto ed esprimendo ai familiari tutti le più sentite e affettuose condoglianze.