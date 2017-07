Lo chef Bruno Barbieri truffato di 30 mila euro: un arresto

TORINO, 19 LUGLIO – Una truffa informatica costata ben 30.000 al giudice di Masterchef Bruno Barbieri, è stata sventata grazie ad un’indagine della procura di torino avviata dal pm Andrea Padalino.

A far sparire il denaro dal conto in banca della star sarebbe stata una nigeriana di 33 anni, ora agli arresti domiciliari e indagata per riciclaggio.

L’episodio risale allo scorso 13 febbraio quando la direttrice di uno sportello bancario dove Barbieri ha un conto corrente, riceve una mail da parte di Barbieri, di cui i truffatori erano riusciti a violare l'account appropriandosi delle credenziali.

Nella mail si richiedeva un bonifico di 30.000 euro, disposto dalla direttrice e andato a buon fine. E’ quando, poche ore dopo, arriva una seconda richiesta (questa volta da 40mila) che la donna pensa ad una truffa e allerta lo chef, che blocca il secondo bonifico.

La donna è stata incastrata dalle telecamere di sorveglianza mentre prelevava il primo importo. Rifugiatasi a Londra, la nigeriana è tornata in Italia su consiglio del suo avvocato. Al momento nessuna traccia dei suoi complici.



Maria Azzarello



fonte immagine: Televisionando