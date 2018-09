"Lo humour può aiutare la politica". Intervista a David Litt, lo scrittore dei discorsi di Obama

PORDENONE, 24 SETTEMBRE - David Litt ha 31 anni. Quando ne aveva 24 è stato assunto alla Casa Bianca a Washington per lavorare per il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. Il suo lavoro era quello di scrivere i discorsi del presidente, in particolar modi quelli in cui erano richieste delle battute o delle frasi scherzose. Litt era a Pordenone per presentare il suo libro "Grazie, Obama! I miei anni alla Casa Bianca. Memorie semiserie di un giovane scrittore di discorsi" al festival PordenoneLegge.

David, in cosa consisteva il tuo lavoro? "Eravamo 8 speechwriter. Mi sentivo un giovane che faceva parte di un team e non sempre avevo successo. Il lavoro era frutto di tutto il team, ognuno aveva la propria parte nei discorsi. Era diverso da come me lo immaginavo e da come avevo visto in tv".



Puoi raccontarci un aneddoto della tua relazione con Obama? "Ricordo il mio primo giorno: avevamo scritto un dialogo per un video del Ringraziamento. Nulla di che, erano dei semplici saluti. Però prima di iniziare qualcuno ha detto ad Obama: "Presidente, questo è David ed è il primo discorso che scrive per lei!". A quel punto lui si è avvicinato e mi ha detto: "Ciao David, come va?". Io ancora oggi non ricordo cosa gli ho risposto! (ride, ndr). Però non sono stato l'unico ad avere una reazione del genere".



Puoi darci un ritratto di Obama? "È molto simile a quello che si vede in tv, davvero. Io scrivevo le sue battute e per questo ho avuto la possibilità di conoscere il suo lato umoristico. Era un uomo molto attento, sapeva come costruire un argomentazione. Alternava momenti di serietà a momenti in cui scherzava."

Tu scrivevi principalmente discorsi divertenti: qual è il ruolo dello humour in politica? "Può fare molto per la politica, perchè fa riconoscere il lato umano dei politici; permette di scherzare riguardo a se stessi e sulle proprie contraddizioni, in modo da superarle".



C'è qualche discorso storico che ti ha ispirato? "Beh, certamente c'erano i discorsi di Lincoln, Kennedy, Martin Luther King, Roosevelt: tutte figure importantissime. Il nostro obiettivo era rendere Obama se stesso, non farlo assomigliare a nessun altro presidente. È stato facile perchè aveva una voce forte, riconoscibile".



Lavoreresti mai per un'amministrazione repubblicana, come quella di Trump? "Io credo che per lavorare con qualcuno tu debba essere in sintonia almeno con i suoi principi generali, per come vede il mondo. Poi per i dettagli ci si può mettere una pietra sopra. Non lavorerei per Trump, appunto perchè non vediamo il mondo alla stessa maniera".



Avevate dei limiti da non oltrepassare nei discorsi? "Il limite era quello che decideva Obama; spingeva per scrivere e parlare di tutto. Comunque con le battute non toccavamo la sicurezza nazionale oppure il fisico delle persone. Era pur sempre il Presidente degli Stati Uniti".



Chi prenderà secondo te la leadership del Partito democratico: un giovane o un esperto come Sanders? "Nel 2016 ha imparato che non bisogna fare previsioni; secondo le voci di Washington i democratici prenderanno il controllo della Camera e io sto lavorando per far sì che avvenga. Ciò che è diverso è il grande numero di persone giovani, veterani delle guerre e giovani donne o di colore che stanno candidandosi come politici. E ora vincono, non come in passato. Per me tutto questo modificherà la politica americana".



Come si spiegano gli eccessi del populismo? "Per me al potere c'è demagogia, non populismo: i demagoghi non vogliono assumersi le responsabilità delle promesse non mantenute. In ogni caso, alcune misure di Trump non sono populiste: le misure sulle tasse e l'assicurazione sanitaria favoriscono i ricchi, non tutto il popolo".



Cosa pensi di Trump? "Come ho detto prima, quello che si vede in tv è vero, riflette ciò che si è veramente. Non mi sembra uno che pensa molto prima di parlare: è razzista, attacca le istituzioni democratiche, per me non sta recitando. Non pensa a cosa dice e quindi non si preoccupa delle conseguenze: è scioccante".



A cosa stai lavorando ora? "Al momento lavoro a casa, sto scrivendo un nuovo libro sulla politica americana per gli americani: c'è molta confusione e voglio fare chiarezza, usando anche l'ironia in certi punti. Sto lavorando a una serie tv a riguardo, per Comedy Central. Infine, sto aiutando alcuni candidati democratici per le elezioni di medio termine di novembre".



Danilo De Rosa