Lo SMATE Store di Frascati ospita HUMANS, mostra fotografica di Gianluca Uda

[Riceviamo e pubblichiamo]

FRASCATI, 30 NOVEMBRE 2017 - Lo spazio d'arte di SMATE Store, ospita per la prima volta una mostra fotografica di enorme valore umano e artistico. L’evento si terrà sabato 2 dicembre dalle ore 17 alle 20 presso lo SMATE Store, in via Risorgimento 6, a Frascati.

Gianluca Uda, fotografo romano di 35 anni, porta a Frascati la sua collezione di foto dal titolo "HUMANS, l'universo umano". Un viaggio bellissimo attraverso vari continenti dove il tema principale è l'uomo, con tutti i suoi problemi, le sue virtù, le sue paure e il suo continuo viaggio chiamato vita.

Le foto raccontano un percorso di disagio e diseguaglianza che alcuni paesi del mondo ancora vivono. La fotografia, in questo caso, è un'arma di denuncia sociale con l'obbiettivo puntato su tanti aspetti ancora irrisolti. Le foto sono state scattate in varie parti del mondo tra cui Ecuador, Kenya, Sri Lanka e Turchia.

I proprietari di SMATE Store, Alessandro Centini ed Emiliano Storace, entusiasti di ospitare la mostra fotografica di Gianluca Uda, promettono che si tratterà di uno spettacolo unico ed imperdibile.