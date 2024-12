Loceri il 30 dicembre ospita “Video racconti per il Sociale e l’Inclusione” con un evento speciale coordinato da Natallia Matusevich

“Video racconti per il Sociale e l’Inclusione” conclude il suo viaggio del 2024 a Loceri, con un appuntamento imperdibile il 30 dicembre, alle ore 19:00, presso la Sala Oratorio (Via Torricelli).

L’evento, partendo dalla proiezione del docufilm “Dall’Est con Amore” di Karim Galici, prodotto da Cittadini del Mondo OdV, offrirà un’occasione di riflessione e confronto su storie di inclusione, determinazione e solidarietà.

La serata sarà coordinata da Natallia Matusevich, rappresentante di Cittadini del Mondo OdV in Ogliastra, che porterà il suo contributo personale, legato ai temi del docufilm. La sua storia, pur non narrata nel film, rappresenta un esempio concreto di accoglienza e integrazione, arricchendo il dialogo con esperienze e prospettive autentiche.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Loceri, l’Associazione Volontariato San Pietro, l’Azione Cattolica Giovani, e con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Questa proiezione rappresenta non solo un momento di confronto e ispirazione, ma anche un invito a esplorare come le diversità culturali possano arricchire le comunità locali e come i piccoli gesti di solidarietà possano trasformare le vite di molte persone.

Dopo le tappe di Dolianova, Bolzano, Merano e Cagliari, Loceri chiude il 2024 con una serata speciale. Ma il viaggio non si ferma qui: nel 2025 sono già previste nuove tappe, che toccheranno diverse località sarde, altre regioni italiane e anche l’estero.