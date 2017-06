Locorotondo, anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

LOCOROTONDO (BARI), 22 GIUGNO - Tragedia familiare in provincia di Bari: questa mattina, due coniugi, Vincenzo Barbarito e Disanzia Amati, di 78 e 82 anni, sono stati trovati morti dalla loro badante nella loro abitazione a Locorotondo, sulla via per Martina Franca.

Stando alle prime informazioni trapelate, risulta possibile che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto i Carabinieri, che stanno svolgendo le previste operazioni di rilievo e repertamento. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'anziano abbia ucciso la sua compagna, da tempo malata, strangolandola con delle fascette elettriche e poi si sarebbe suicidato.

Il presunto autore del gesto - scrivono i media locali - avrebbe lasciato una lettera in cui ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto. Sul luogo dei fatti sono accorsi, oltre agli uomini dell'Arma, anche i figli della coppia e il personale sanitario del 118.

