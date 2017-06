Locri, denunciata violenza su minore. Indagano i Carabinieri

LOCRI, 1 GIUGNO 2017 - I Carabinieri del Gruppo di Locri sono al lavoro su un caso di violenza sessuale su una minore della locride, denunciata nella giornata di ieri.

La vittima, di cui non si conoscono i dettagli per motivi di riservatezza, sarebbe una giovane minorenne ed avrebbe subito una violenza da parte di uno straniero, in un luogo pubblico.

La giovane ha trovato la forza ed il coraggio di abbattere il muro del silenzio e della paura, denunciando immediatamente la violenza subita. Presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Locri è stata inaugurata, qualche giorno fa, una sala riservata per le audizioni delle donne vittime di violenza, nata dalla collaborazione tra l'Associazione Soroptimist International d'Italia ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di un progetto nazionale.

La ragazza - informano i Carabinieri - è la prima vittima di violenza accolta nella nuova struttura. Il nuovo ambiente dedicato è protetto, riservato e dotato di un sistema audio-video in grado di verbalizzare in automatico la deposizione delle vittime, in modo tale da ridurre al minimo l'impatto psicologico della violenza. Ad assistere la minore c'è anche il personale medico specializzato del reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Locri.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it