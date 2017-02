Locri, giovane avvocato ucciso in un agguato sotto casa: fermato lo zio

LOCRI, 23 FEBBRAIO – Francesco Filippone, giovane avvocato penalista di Locri, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale, dove era stato trasportato dopo essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato sotto la sua abitazione.

I sicari hanno esploso tre colpi contro l’uomo per poi dileguarsi prima dell’arrivo della polizia. Ritrovata la pistola usata per il delitto.

Carabinieri e polizia hanno fermato per l'omicidio uno zio della vittima che sarà interrogato dal procuratore di Locri Luigi D'Alessio.

[foto: ilmessaggero.it]

Antonella Sica