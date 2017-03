Locri: il Sogno di Icarus, scrittura e creatività tra i banchi di scuola

LOCRI (RC) 13 MARZO - "La cultura vi rende liberi", disse Nico D’Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato. La cultura è la libertà più profonda, "Colei" che rende consapevoli di essere parte integrante della società.



Sulla scia di questa consapevolezza, nasce a Locri, un paesino della provincia di Reggio Calabria, un progetto scolastico, finalizzato ad avviare gli studenti alla ricerca ed incentivare i discenti alla scrittura ed alla libera creatività. Il mensile "Icarus-Giornalino d’Istituto" è stato ideato dall’I.I.S. Oliveti-Panetta e costituisce, sempre più, realtà di spicco dell’istituzione scolastica.

Per una maggiore sua diffusione, la testata viene resa fruibile a tutti ed emessa nella duplice versione di giornalino 'on-line' (con diffusione in rete) e di stampa cartacea. Il team, impegnato in questa sfida, vanta svariati punti di forza, che forniscono la spinta della riuscita. Intanto, la sinergia del team redazionale è la forza centripeta che include l'unità tra i discenti-giovani-giornalisti e che determina un’attenta e sempre costante loro partecipazione. Non mancano la fusione di linguaggi differenti ed originali, né la molteplicità delle tematiche affrontate.La solerzia, la dedizione e la passione costanti spingono il team di Icarus alla partecipazione al Concorso “Fare il Giornale nelle Scuole”, bandito dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e giunto ormai alla sua XIV edizione.Ed è così che, tra oltre cinquecento giornalini scolastici, Icarus di aggiudica il 1° posto, a livello nazionale, per le scuole secondarie. La premiazione avverrà giorno 11 Aprile, a Cesena. Dirigente, team redazionale ed allievi partecipanti riceveranno riconoscimento ufficiale a Cesena, giorno 11 Aprile, alla presenza di Valeria Fedeli (ministro della Pubblica Istruzione) e di Enzo Iacopino (Presidente dell’Ordine dei giornalisti).(notizia segnalata da