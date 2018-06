Cadavere di una 35enne trovato nella piscina di un cascinale

Aperte tutte le ipotesi, dalla caduta accidentale all'omicidio

LODI, 4 GIUGNO - Non si esclude né la rapina in casa, né una caduta accidentale, né l'omicidio per la morte di Josephine Odijie, 35 anni, trovata morta nella piscina di una cascina di Cavacurta (Lodi). Sul suo cadavere sono stati ritrovati diversi segni. E' stata disposta l'autopsia che nelle previsioni della procura si terrà domani. I segni, ha spiegato poco fa il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro, potrebbero essere compatibili con una caduta accidentale in piscina.