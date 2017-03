Lodi, donna di 60 anni travolta e uccisa da un\'automobile

SAN MARTINO IN STRADA (LODI), 14 MARZO - Una donna di origini ucraine di 60 anni è morta ieri sera a seguito di un investimento stradale. Il fatto è accaduto poco dopo le ore 20 a San Martino in Strada, lungo la statale 186.

La vittima, da quanto riportano i media locali, era da poco scesa da un autobus di linea quando è stata travolta da un'auto alla cui guida un giovane di 30 anni. Sembrerebbe che la donna non fosse sulle strisce pedonali, ma i contorni della vicenda nonché le eventuali responsabilità restano ancora da chiarire in maniera dettagliata ed esaustiva. L'attività di indagine è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Lodi intervenuti per le dovute operazioni di rilievo che il caso comporta.

A lanciare l'allarme l'automobilista, che dopo l'impatto ha prontamente allertato i soccorsi sanitari purtroppo risultati vani in quanto il personale del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della sessantenne. Il giovane sarebbe ora indagato per omicidio colposo e si attendono gli esiti dei test tossicologici, che potrebbero essere pronti già nella giornata di oggi.

Luigi Cacciatori

Immagine da cremonaoggi.it