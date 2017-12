Lodi, impatto mortale tra un camion e una pattuglia sull\'A1: muore poliziotto piacentino

GUARDAMIGLIO (LODI), 20 DICEMBRE - Un agente della Polizia stradale è morto in seguito a un tremendo incidente che ha visto coinvolta una pattuglia e un camion. Lo schianto è avvenuto al chilometro 44 dell'A1, prima del casello di Piacenza Nord sul territorio di Guardamiglio (Lodi).

La vittima, un 45enne di San Rocco al Porto e padre di cinque figli era seduto sul lato passeggero mentre l'agente che guidava è stato ricoverato in ospedale a Codogno in gravi condizioni. Solo qualche contusione per l'autista del camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi e di Casale, l’elisoccorso di Brescia, l’auto medica di Casale, un’ambulanza della Croce casalese e un’altra della Croce azzurra di Chignolo Po. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivata Patrizia Villano, dirigente provinciale della Polstrada di Lodi e la pm di turno Alessia Menegazzo.

Grande cordoglio tra i colleghi della polizia di Lodi ma anche dagli ex colleghi di Piacenza, alcuni dei quali sono arrivati subito sul posto. Il tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, è stato a lungo chiuso alla circolazione e si sono inevitabilmente formate code. La strada è stata riaperta poco dopo le 15 ma, secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, ancora nel pomeriggio si sono registrati 8 chilometri di coda all'altezza dell'uscita Lodi.





Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilgiorno.it)