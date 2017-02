Lombardia: approvata legge per telecamere nelle case di riposo

MILANO, 14 FEBBRAIO Il consiglio regionale della regione Lombardia ha appena approvato una legge volta ad incentivare l'installazione di telecamere all'interno delle case di riposo e delle strutture per disabili.

La decisione è tesa ad arginare un fenomeno tristemente diffuso su tutto il territorio nazionale, quello dei maltrattamenti (che talvolta sfociano in vere e proprie violenze) e dei furti ai danni degli ospiti.

Nonostante il contenuto del provvedimento, le forze politiche si sono divise sulla votazione della legge: il centrodestra si è espresso compatto per l'approvazione, mentre PD e M5S si sono astenuti, ritenendo sufficiente un intervento a livello amministrativo.

Il testo non stabilisce un obbligo di installazione, bensì prevede forti incentivi per chi intenda dotarsi dei suddetti impianti: 1,4 milioni sono stati stanziati per contribuire al 50% delle spese di installazione. E' inoltre sancito che le registrazioni potranno essere utilizzate solo a seguito di apposita decisione giudiziaria, al fine di garantire piena tutela della privacy.

Paolo Fernandes

Foto: il secolo XIX