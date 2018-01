Londra, arrestata ventisettenne a Heathrow: "Preparava attacchi terroristici"

LONDRA, 12 GENNAIO - Una ventisettenne britannica è stata arrestata quest’oggi dalla Polizia all’aeroporto di Heathrow perché sospettata di preparare attacchi terroristici. Lo si apprende da un tweet di Scotland Yard: “Woman arrested at #Heathrow Airport by officers from the Counter Terrorism Command - she remains in custody”.

Secondo quanto riferiscono i media britannici, la donna era appena sbarcata a Londra con un volo proveniente da Addis Abeba, capitale dell’Etiopia. Altri particolari non sono ancora stati diffusi, come ad esempio le modalità esecutive scelte e quali zone la donna avesse progettato di colpire. La ventisettenne è tuttora detenuta in una stazione di Polizia a sud della Capitale, mentre l’arresto è scattato secondo quanto previsto dalla legge speciale antiterrorismo del 2006.

Luigi Cacciatori

Immagine da news.met.police.uk