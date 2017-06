Londra attentati: bilancio 7 morti e 48 feriti, May conferma le elezioni

LONDRA, 04 GIUGNO - E' di 7 morti e 48 feriti il bilancio degli attacchi di ieri sera a Londra e a 4 giorni dal voto per le legislative, i partiti hanno sospeso per oggi la campagna elettorale e il premier Theresa May ha confermato che le elezioni si terranno regolarmente giovedi'. Tre uomini, poco dopo le 22 (un ora avanti in Italia) si sono lanciati a bordo di un pulmino bianco a tutta velocita' (almeno 80 Km/H) sul London Bridgee e hanno investito una quarantina di persone. Poi, brandendo lunghi coltelli da cucina, hanno raggiunto Borough Market e hanno accoltellato chiunque si trovasse loro davanti.

