Londra, attentato: perquisite due abitazioni

LONDRA,5 GIUGNO - Alle ore 4:00 locali ( 5:00 ora italiana), la polizia londinese ha perquisito due abitazioni di Dagenham, quartiere est di Londra, riguardo una possibile relazione con l'attacco terroristico avvenuto sabato sera a nella capitale del Regno Unito.

Secondo quanto scritto su Mail online, sarebbero state arrestate alcune persone e un testimone avrebbe riferito al giornale di aver sentito una forte esplosione e dei colpi di arma da fuoco.

Non tardano anche le considerazioni da parte del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump il quale, in seguito agli attacchi della capitale dell'UK, avrebbe posto in risalto la propria "determinazione, piu' forte che mai, a proteggere gli Stati Uniti e i suoi alleati da un nemico codardo che ha dichiarato guerra alla vita innocente, da troppo tempo".

Il duplice atto terroristico avvenuto su London Brigde e nella Zona di Borough Market, avrebbero causato la morte di 7 passanti tra cui, secondo quanto confermato da un emittente televisivo canadese Ctv, la prima vittima identificata si chiamava C.A., giovane donna trasferitasi in Europa per raggiungere il fidanzato.

Alessia Terzo

Immagine da foundtheworld.com