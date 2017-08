Londra, bimba cristiana di 5 anni affidata a musulmani. Via il crocefisso, imposto l\'arabo

LONDRA, 28 AGOSTO - E’ stata affidata ad una famiglia musulmana a 5 anni, che le avrebbe imposto lo studio dell’arabo e il ripudio del cattolicesimo e del crocefisso. Le avrebbero subito tolto una collanina con il crocefisso ed impedito di mangiare il piatto italiano preferito, la carbonara.

Queste sarebbero le rivelazioni del Times, rispetto ad una vicenda pronta a far discutere. La decisione dei servizi sociali del distretto di Tower Hamlets a Londra di affidare la bambina cristiana a due famiglie di musulmani ha trovato invano l’opposizione dei genitori.

Un supervisore dei servizi sociali, che ha richiesto l’anonimato, avrebbe descritto la situazione nella quale la bambina è chiamata a vivere, riferendo delle lacrime della bambina e del desiderio di non tornare dalla famiglia affidataria, anche a causa del fatto che essa non conoscerebbe la lingua inglese. Negli ultimi sei mesi la piccola sarebbe stata affidata a due diverse famiglie.

La madre della bambina ha riferito di essere sconcertata dalla decisione dei servizi sociali e dalle condizioni nelle quali la figlia verserebbe. La figlia ultimamente avrebbe riferito alla madre frasi come «Pasqua e Natale sono feste stupide», «Le donne europee sono alcolizzate e idiote». Alla bambina sarebbe inoltre stato imposto lo studio dell’arabo e l’avvicinamento alla religione musulmana. La denuncia del Times non è stata commentata dal Comune: «Non possiamo parlare di casi singoli – riferisce un portavoce – i nostri servizi sociali forniscono una casa e una famiglia amorevole a centinaia di bambini ogni anno e in ogni caso teniamo in alta considerazione la provenienza culturale e l’identità dei minori».

