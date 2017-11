Oxford Circus: falso allarme, metro riaperta. Antiterrorismo conferma, nessuna allerta per noi

OXFOIRD 24 NOVEMBRE - Oxford È stata evacuata la stazione della metropolitana di Oxford Circus, una delle più affollate di Londra. Sul posto sono arrivati agenti di polizia armati.

La polizia ha chiesto alle persone di rimanere all'interno degli edifici. "La stazione di Oxford Circus è chiusa, stiamo investigando su un incidente che riguarda un passeggero", ha fatto sapere Transport for London.

Testimoni parlano di persone in fuga dalla metropolitana.

Aggiornamento Ansa ore 18,42

Spari sono stati uditi nella stazione della metropolitana di Oxford e poi di fronte ai grandi magazzini Selfridges, nelle vicinanze. Lo riferiscono testimoni citati dai media, mentre anche un portavoce di Selfridges conferma di "un incidente" avvenuto subito fuori meno di un'ora fa, precisando che nel frattempo il grande magazzino é stato

chiuso ed evacuato. Continuano comunque a non esserci notizie di morti né di feriti



Aggiornamento Ansa ore 18,57

Si fa largo l'ipotesi di un possibile falso allarme a Oxford Circus: la polizia britannica in un aggiornamento via Twitter fa sapere infatti di non aver trovato "nessuna prova" di spari, nonostante le impressione di alcuni testimoni, né di sparatori e tanto meno di persone colpite.



Scotland Yard precisa che l'operazione di verifica dell'allarme é ancora in corso e ribadisce l'invito alla gente a evitare l'area o a restare al chiuso se vi si trova. Gli accertamenti riguardano una vasta area nel cuore di Londra, frequentatissima da una miriade di visitatori, turisti e consumatori. Comunque al momento nessuno

dei timori che avevano determinato il panico pare sia fondato.



Lo stesso incidente segnalato vicino ai grandi magazzini Selfridges é stato il frutto di sensazioni di testimoni, precisa la direzione aziendale, sottolineando che la chiusura é stata decisa solo "a scopo precauzionale".

Aggiornamento Ansa ore 19:00



Falso allarme confermato e stazioni della metropolitana riaperte nella zona di Oxford Circus a

Londra. Lo riporta la Bbc, citando la dichiarazione formale di cessato pericolo della polizia, che inizialmente era intervenuta "come se" si potesse trattare di "un incidente correlato alì terrorismo". Incidente di cui non è invece emersa traccia. A conferma del falso allarme, l'antiterrorismo britannica ha fatto sapere di non essere coinvolta né in allerta.