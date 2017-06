Londra, giorno dell\'addio del piccolo Charlie: oggi sarà staccata la spina

LONDRA, 30 GIUGNO - Saranno staccati oggi i macchinari che tengono in vita il neonato britannico Charlie Gard, piccolo di dieci mesi ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra a causa di una rara malattia dichiarata dai medici come incurabile.

Ad annunciarlo sarebbero stati proprio i genitori del bambino, dopo aver perso la straziante battaglia legale che non avrebbe concesso ai due coniugi di trasportare a proprie spese il neonato da Londra agli Stati Uniti per essere sottoposto ad alcune cure ancora in via sperimentale.

"Noi e soprattutto Charlie siamo stati terribilmente abbandonati lungo tutto il processo", avrebbero espresso con grande rammarico i genitori del bambino, sottolineando attraverso alcune foto del bambino sui social di avere " il cuore completamente spezzato". "Non ci è permesso - avrebbero inoltre scritto i due coniugi- di scegliere se nostro figlio vivrà e non ci è permesso di scegliere quando e dove Charlie morirà".

La sindrome da deplezione del Dna mitocondriale diagnosticata a Charlie, riguarderebbe un lento indebolimento muscolare, patologia diagnosticata solamente a sedici bambini in tutto il mondo.

Il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo aveva già dal ventisei giugno espresso il proprio dissenso, respingendo la richiesta dei due genitori poichè avrebbero sottoposto con le cure sperimentali un "dolore continuo, sofferenza e stress", senza alcun genere di beneficio.

I coniugi Gard avrebbero inoltre ringraziato pubblicamente tutte le persone che con collette e solidarietà avrebbero dato sostegno alla loro causa, ricordando che Charlie "ci lascerà sapendo di essere stato amato da migliaia di persone".

