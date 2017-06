Londra: rogo della Grenfell Tower provocato da un frigo difettoso

LONDRA, 23 GIUGNO - L'incendio della Grenfell Tower sarebbe stato scatenato da un frigorifero difettoso e il rivestimento dell'edificio non avrebbe superato i test di sicurezza effettuati in seguito alla tragedia.

A riferirlo è stata la sovrintendente della Met Police Fiona McCormack durante una conferenza stampa tenutasi a Londra. La polizia valuta, tra le possibili accuse per il rogo costato la vita ad almeno settantanove persone, anche l'omicidio colposo.

Si teme che il bilancio delle vittime possa salire ancora. Il modello di frigorifero dal quale si sarebbe scatenato il rogo è l'Hotpoint FF175BP, non soggetto a richiamo: su di esso i produttori stanno svolgendo ulteriori test. Sia il materiale isolante sia le piastrelle utilizzate per il rivestimento del grattacielo non avrebbero superato i test di sicurezza post incendio.

La polizia sottolinea che i test di sicurezza condotti sono stati su "scala ridotta" ma hanno permesso di accertare che il rivestimento con funzione isolante della torre era infiammabile, come si temeva. I test preliminari, continua la McCormack, "mostrano che i campioni di isolanti raccolti nella torre hanno preso fuoco subito dopo l'inizio dei test stessi".

Intanto proseguono i controlli anche sugli altri edifici con caratteristiche simili alla Grenfell Tower di Londra: trovate almeno undici strutture a rischio dove vivono centinaia di persone. Alcuni media britannici riferiscono che i residenti potrebbero essere evacuati.

Luna Isabella

(foto da foro-seguros.com)