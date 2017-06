Londra: manifestazione contro la May per il rogo della Grenfell Tower

LONDRA, 16 GIUGNO - Continuano le critiche contro Theresa May a Londra.

La premier ha promesso un'inchiesta sulle cause del rogo della Grenfell Tower, ma a differenza del sindaco di Londra, Sadiq Khan, e del laburista Corbin, ha evitato il confronto diretto con i residenti. La May ha visitato alcuni feriti ricoverati. Mentre usciva dall'ospedale, alcuni manifestanti le hanno urlato: "Vergogna, codarda".

Ma la premier, durante un’intervista a Sky News concessa subito dopo la contestazione, afferma di aver fatto tutto il possibile. "E' stata una tragedia assolutamente orribile", sottolinea il primo ministro in evidente imbarazzo di fronte alle incalzanti domande circa le responsabilità del governo e delle autorità nelle carenti misure di sicurezza dell'edificio.

"Non si conoscono ancora le cause della tragedia", aggiunge la May, e ricorda che è stato stanziato un fondo da 5 milioni di sterline per l'emergenza e in parallelo è stata avviata un’indagine penale. Il caso della Grenfell Tower, oltre al dolore, sta scatenando la rabbia dei britannici. In seguito al mancato incontro di Theresa May con i residenti, il Labour l'ha attaccata, chiedendo di invitare a Downing Street una delegazione degli inquilini diventati senzatetto.

Venerdì sera, al grido di "giustizia per Grenfell", migliaia di cittadini sfileranno davanti al Parlamento e alla sede del dipartimento per le amministrazioni locali, al fine di ricevere una risposta alle diverse questioni rimaste irrisolte dopo la tragedia della torre.

Luna Isabella

(foto da londradavivere.com)