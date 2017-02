Londra: proteste in strada contro la visita di Trump

LONDRA, 4 FEBBRAIO – Migliaia di persone sono scese in piazza a Londra per protestare contro la visita di Stato, in Gran Bretagna prevista a giugno, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e per opporsi contro la sua politica sulle migrazioni,

I manifestanti si sono radunati davanti a Downing Street, residenza ufficiale del Primo Ministro, hanno marciato davanti l’ambasciata americana arrivando fino ad arrivare alla sede del parlamento. L'iniziativa è stata preceduta dalla decisione di avviare una a petizione online, che ad oggi è stata firmata da un milione ed ottocento persone per far declassare da visita di Stato, annunciata con un invito ufficiale del governo May al presidente Usa, prevista a giugno, a privata. In pochi giorni si sono moltiplicate le manifestazioni di disaccordo.

Secondo quanto riportato in una lettera al Times, un ex funzionario del Foreign Office, ha sostenuto che la regina Elisabetta si trovi in una posizione scomoda poiché, pare che abbia espresso privatamente un forte disappunto per la politica di Trump sulle migrazioni, trascinando, così, la sovrana in una contesa politica.

Le critiche maggiori sono per il Premier May dopo la sua visita a Washington della settimana scorsa. Intanto una simile protesta per la difesa degli immigrati è in corso a Parigi.

Caterina Apicella