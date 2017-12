Londra: sta bene bimba nata con cuore fuori dal petto

LONDRA, 13 DICEMBRE - La bambina nata con il cuore fuori dal suo corpo è sopravvissuta all'intervento chirurgico effettuato al Gelnfield Hospital di Leicester, in Gran Bretagna. Vanellope Hope Wilkinsnata e 3 settimane fa con un parto cesareo, ha subito già tre operazioni con lo scopo di riportare il suo cuore nel petto.

La sua condizione, è estremamente rara e sono pochi i casi su un milione di nascite, e la maggior parte dei bambini non sopravvivono e muoiono ancor prima di nascere.

"E' stato un vero shock - racconta la mamma Naomi alla BBC - quando l'ecografia ha mostrato che il suo cuore era fuori dal suo petto ed è stato spaventoso perchè non sapevamo cosa sarebbe successo". La coppia si è sottoposta a esami del sangue che hanno mostrato l'assenza di anomalie cromosomiche questo ha spinto a continuare la gravidanza. "Ci è stato consigliato di interromperla - ha raccontato il papà Dean - e le probabilità di sopravvivenza erano prossime allo zero. Nessuno credeva che sarebbe riuscita a farcela tranne noi".

I genitori hanno da subito escluso la possibilità di un aborto. Vedevamo, anche a nove settimane, un battito cardiaco - ha detto - non importa dove fosse. Non era qualcosa che avrei potuto gettare via". Vanellope sarebbe dovuta nascere alla vigilia di Natale, ma è nata con un cesareo il 22 novembre per ridurre le probabilità di infezioni e danni al cuore.

All'intervento hanno preso parte 50 persone, fra medici, ostetrici, cardiochirurghi, anestesisti e neonatologi. Appena nata la piccola stava già subendo la prima delle tre operazioni per rimettere il suo cuore a posto.

"Prima che nascesse, le cose sembravano alquanto cupe, ma ora sono molto meglio, Vanellope sta andando molto bene e si e' dimostrata molto resistente", ha dichiarato Frances Bu'Lock, cardiologo pediatrico. "In futuro potremmo essere in grado di inserire una protezione ossea interna per il suo cuore, forse usando la stampa 3D o qualcosa di organico che cresca con lei", ha aggiunto.

Vannelope non è la prima sopravvisuta a questa rara patologia. Negli Stati Uniti c'è Audrina Cardenas, nata in Texas nell'ottobre del 2012. Anche lei ha subito un intervento chirurgico per rimettere il suo cuore nel petto ed è stata rimandata a casa dopo 3 mesi.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.standard.co.uk