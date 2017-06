Londra: terroristi volevano noleggiare tir di 7.5 tonnellate

LONDRA, 10 GIUGNO - Avevano tentato di noleggiare un autocarro di 7,5 tonnellate, simile a quello usato per la strage compiuta sul lungomare di Nizza nel luglio dello scorso anno, i tre terroristi dell'attacco a London Bridge.

Quella mattina la transazione per il pagamento non andò in porto e alla fine i tre optarono per il furgone Renault con cui hanno investito i passanti.

È quanto riferisce la polizia, secondo i media britannici, fornendo altri dettagli sull'attacco di sabato scorso in cui otto persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite.



Resta da chiarire dove i tre terroristi abbiano acquistato i coltelli utilizzati per l'attacco, ognuno con lama in ceramica rosa da 30 centimetri, impugnatura avvolta con del nastro adesivo e un cinturino di pelle per tenerlo legato al polso.

«Stiamo ancora cercando di scoprire dove abbiano rimediato coltelli così fuori dal comune», ha ammesso l numero uno dell'anti-terrorismo Dean Haydon, aggiungendo che se i terroristi fossero riusciti a noleggiare il tir, «l'effetto dell'attacco sarebbe stato ancora peggiore».

Intanto questa mattina altre due persone sono state arrestate in blitz compiuti dalla polizia, nella zona di Londra. Si tratta di un 27enne prelevato da un'abitazione a Ilford e un 28enne a Barking: entrambi sono sospettati di terrorismo. Sale così a 7 il numero delle persone in carcere.

Maria Azzarello

Credit foto: TGCom24