Londra, ucciso giovane italo-egiziano

MANTOVA, 22 MAGGIO– Aveva vent’anni e la doppia nazionalità italiana ed egiziana Hosam Ali Eisa, il giovane cameriere ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato a Romford, nei pressi di Londra.

L'omicidio è avvenuto giovedì scorso, ma la notizia è stata divulgata solo nella giornata di oggi dalla Gazzetta di Mantova, informata in un secondo momento dell'accaduto da amici e familiari della vittima.



Per 14 anni aveva abitato a Mantova, in Italia, prima di trasferirsi oltremanica dove, dal 2016 abitava insieme ai genitori ed a cinque fratelli nella periferia est di Londra, a Dagenham. Proprio lì si trovava insieme alla fidanzata quando, uscito dal cinema, ha subito l’aggressione.



Stando alle ricostruzioni dei testimoni, da una serie di sguardi poco graditi tra il giovane e quattro ragazzi inglesi sarebbe sorto un alterco, che avrebbe portato all’assalto da parte della banda. Ad un certo punto, uno degli aggressori ha colpito con un coltello Hosam al fianco sinistro.



Subito trasportato all’ospedale in condizioni gravissime, il giovane italo-egiziano è morto circa un’ora dopo il ricovero. I quattro aggressori sono stati immediatamente fermati ed identificati. Di loro, tre erano minorenni e due sono stati subito rilasciati.



Paolo Fernandes

Foto: ilfattoquotidiano.it