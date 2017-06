Londra, veicolo sulla folla a Finsbury Park: un morto. Arrestato 47enne

LONDRA, 20 GIUGNO – E’ stato arrestato il guidatore piombato sulla folla la scorsa sera a Londra. Darren Osborne, un uomo di 47 anni di Cardif, padre di quattro figli, non è conosciuto negli ambienti dell’estremismo o dell’estrema destra. Osborne, prima dell'intervento delle forze di polizia, era stato bloccato dalla folla e buttato a terra.

Dovrà rispondere di terrorismo, istigazione al terrorismo, omicidio e tentato omicidio. L'uomo a bordo del furgone era da solo, e secondo i presenti avrebbe gridato frasi di odio nei confronti dei musulmani.



Ellis Osborne, nipote dell'assalitore ha scritto di essere devastata per le famiglie delle persone colpite. "I nostri sentimenti sono per coloro che sono stati feriti", dice la famiglia Osborne La nipote del 47enne ha aggiunto che l'uomo "non era razzista, non aveva mai espresso opinioni razziste. È stata una follia , ovviamente una follia".

