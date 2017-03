Lorenzin: "I ticket si potrebbero abolire"

ROMA, 13 MARZO 2017 - Il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, dalle colonne del quotidiano la Repubblica, ritorna sul suo progetto di abolire i ticket sanitari. Per Lorenzin, il sistema dei ticket va rivisto e nel Patto della salute ci sarebbe già un progetto per poterlo fare. "Va concertato con tutta la riforma fiscale", ha aggiunto.

I ticket "oggi rendono 3 miliardi di euro l'anno, che rispetto ai 113 del fondo sanitario in effetti sono marginali. Ma per alcuni territori sono importanti. Certo, portando avanti il processo di spending review del Patto della salute si potrebbero togliere, o comunque reinvestire nelle prestazioni più solidali. Penso agli anziani o a quelle fasce di popolazione che rischiano di non essere intercettate dal sistema sanitario pubblico, agli invisibili".

Secondo il Ministro, tra le regioni ci sono dislivelli retributivi e fiscali piusttosto importanti che generano grandi differenze nella spesa media pro capite per la cosiddetta compartecipazione dei cittadini per visite ed esami. Dai numeri diffusi nell'intervista emerge come vi siano realtà tipo Sicilia e Campania dove i pazienti sborsano in media meno di 10 euro a testa ogni anno, ed altre, come Veneto, Toscana, Emilia, dove il dato supera i 35 euro. "Oltre alla presenza di Purtroppo abbiamo più poveri, e quindi più esenti, ma anche sacche di evasione fiscale" ha dichiarato il Ministro.

"All'articolo 8 del Patto della salute avevamo preso l'impegno, con le Regioni, di rivedere il ticket alla luce dei cambiamenti demografici e delle nuove difficoltà in cui si trovano molte persone che hanno perso il lavoro o sono in una famiglia numerosa - prosegue - Quella parte è rimasta inapplicata, perchè ancorata anche alla riforma fiscale, e sarà un tema su cui impegnarci quest'anno".

Daniele Basili

immagine da ilgiornale.it