Lotta alla droga, 4 arresti nel weekend a Roma

ROMA, 23 LUGLIO 2017 - Gli agenti della Polizia di Stato, nel corso del fine settimana, sono stati impegnati in una serie di attività di contrasto allo spaccio di droga, con particolare eiguardo per le zone di Borghesiana, Ostia, Castel di Guido, Primavalle. Le operazioni condotte hanno portato all'arresto a Roma di 4 persone, un nord africano e tre cittadini italiani.

A Castel di Guido, i poliziotti hanno scoperto un giovane che utilizzava delle calamite, accuratamente attaccate alla carrozzeria della propria auto, per nascondere dosi di droga. T.A., un romano di 31 anni, èstato trovato dagli agenti del Reparto Volanti della Questura, con 11 dosi di cocaina già confezionate.

A Ostia, un 39enne romano con alcuni precedenti di polizia, spacciava dal suo terrazzo in via degli Ebridi. Gli agenti del locale commissariato, al termine di un'attività investigativa, lo hanno trovato in possesso di 209 dosi di cocaina e 10 stecche di hashish.

Alla Borghesiana, gli agenti del commissariato Casilino hanno trovato nell'appartamento di un cittadino nigeriano 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a denaro contante, probabile provento dell'attività di spaccio. A T.D., di 36 anni, è stato anche notificato il rifiuto alla domanda di permesso di soggiorno.

Un 57enne romano ed un ragazzo non ancora maggiorenne, inece, sono stati arrestati a Primavalle perchè trovati in possesso di crack e cocaina. Il più giovane dovrà rispondere anche del reato di violenza e resistenza, avendo aggredito uno degli agenti.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it