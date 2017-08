Lotta al riciclaggio: analizzate 110.000 operazioni sospette dalla DIA

ROMA, 7 AGOSTO 2017 - Si intensificano gli sforzi della DIA nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Negli ultimi dodici mesi, gli investigatori antimafia sono riusciti ad analizzare tutte le oltre 110.000 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità d'informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia.

In totale, sono state analizzate 486.952 operazioni finanziarie, di cui oltre 100.000 in contanti, per un controvalore di circa 9 miliardi di euro. Delle oltre 110.000 segnalazioni, più di 23.000 sono state trasmesse alla Procura Nazionale Antimafia perchè potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata.

Di queste, circa 4.000 sono confluite direttamente, su impulso della Procura nazionale antimafia, in investigazioni penali in corso, per un volume finanziario che supera i 6 miliardi di euro.

Per avere una dimensione del fenomeno basta guardare le stime diffuse dall'Uif nel suo ultimo rapporto annuale. Per il 2016, l'importo totale delle transazioni effettivamente eseguite e segnalate come sospette supera gli 88 miliardi di euro, 155 miliardi qualora si considerassero anche le operazioni tentate.

Sono 40 le categorie di soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione. Tuttavia, il grosso viene fatto dagli intermediari finanziari (banche ed altro) che segnalano l'88% del totale.

Poco più del 4% viene segnalato dai professionisti.

Le operazioni si concentrano maggiormente nel nord Italia (46%), poi al Sud (23%), nel Centro (20%) e nelle Isole (7%).

Sempre negli ultimi dodici mesi, la Dia ha scoperto patrimoni per oltre 600 milioni di euro delle principali organizzazioni criminali.

Daniele Basili

immagine da liberainformazione.org