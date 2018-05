Luca Capizzi in radio con il nuovo singolo Siamo uguali

ANCONA, 11 MAGGIO - Siamo uguali è l’ultimo singolo estratto dall’album di debutto del cantautore italo/svizzero Luca Capizzi, figlio di quel sud emigrato all'estero, ma il cui legame con la terra è forte tanto da scegliere la lingua italiana per i suoi brani nonostante il respiro internazionale dei suoni.

Il brano, dall’8 maggio in radio, la stessa data in cui tre anni fa uscì il suo primo singolo La Mia Canzone, racchiude i suoi tre anni vissuti con la musica.Siamo uguali, dalle fresche sonorità pop, parla infatti di come l’artista abbia avuto il coraggio di buttarsi nella mischia e si sia unito con la musica per diventarne tutt’uno. Il brano è stato registrato nello studio Cantieri Sonori di Roma e porta la firma di Luca Capizzi, Francesco Sponta e Marco Di Martino.«Io so che c’è qualcosa che mi porta da te e poi mi fa restare perché siamo uguali, io ci credo sai».Il videoclip, in uscita nei prossimi giorni, è stato girato sempre a Roma da Salvatore Billeci (VideoPro24), che vanta già grandi collaborazioni come con Laura Pausini, Claudio Baglioni e Francesco Renga.(notizia segnalata da