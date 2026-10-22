Luca D'Angelo alla guida della Sampdoria per la risalita in Serie A

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La Sampdoria ha scelto Luca D'Angelo come nuovo allenatore della prima squadra. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore, segnando l'inizio di una nuova era per il club blucerchiato, attualmente in difficoltà nella Serie B 2025/26. D'Angelo, nativo di Pescara nel 1971, prende il posto di Bernardo Corradi, esonerato dopo un avvio di stagione deludente con soli quattro punti in sette giornate.

Un tecnico con esperienza e successi

D'Angelo non è un volto nuovo nel panorama calcistico italiano. La sua carriera da allenatore è costellata di promozioni e finali playoff. Con il Pisa, ha conquistato la promozione in Serie B nel 2019 e ha raggiunto la finale playoff per la Serie A nel 2022. Più recentemente, nella stagione 2024/25, ha guidato lo Spezia fino alla finale playoff per la massima serie, dimostrando una notevole capacità di competere ai massimi livelli della cadetteria.

La sua esperienza e il suo approccio tattico flessibile sono considerati elementi chiave per risollevare le sorti di una Sampdoria che finora ha faticato a trovare continuità di risultati. La dirigenza blucerchiata ripone grande fiducia in lui, sperando che possa replicare i successi ottenuti con le sue precedenti squadre.

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Lo staff tecnico al completo

Insieme a D'Angelo, arriva un gruppo di lavoro collaudato. Il vice allenatore sarà Luca Mora, mentre Giuseppe Leonetti ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. I preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli completeranno lo staff, portando esperienza e competenza nel settore della preparazione fisica. Questa struttura organizzata mira a garantire un supporto completo allo sviluppo della squadra.

Le sfide immediate per il nuovo allenatore

Il compito di D'Angelo non sarà semplice: la Sampdoria è attualmente ultima in classifica e ha bisogno di una scossa per invertire la rotta. La prossima partita sarà cruciale per testare subito le nuove idee e la reazione del gruppo. I tifosi, delusi dai risultati finora ottenuti, attendono con ansia segnali di ripresa e sperano che l'arrivo di un tecnico esperto come D'Angelo possa riportare entusiasmo e punti pesanti.

Con il mercato ancora aperto, non è escluso che la società possa intervenire per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo mister, che avrà il compito di valorizzare al meglio i giocatori presenti e integrarli con eventuali nuovi innesti. La parola d'ordine è risalita: l'obiettivo minimo è abbandonare la zona retrocessione e puntare a un campionato dignitoso, senza escludere ambizioni più alte se i risultati arriveranno.

La tifoseria blucerchiata, storicamente esigente ma passionale, chiede impegno e grinta. D'Angelo è noto per le sue squadre combattive e ben organizzate, caratteristiche che potrebbero fare la differenza in una categoria equilibrata come la Serie B. Il suo arrivo rappresenta un nuovo inizio, una scommessa che la Sampdoria spera di vincere per tornare a sognare in grande.