Lucca, coppia di anziani trovati morti in casa: ipotesi doppio suicidio

LUCCA, 25 FEBBRAIO - Una coppia di coniugi è stata trovata morta questa mattina nella loro abitazione nel centro storico a Lucca. Rinvenuto senza vita anche il cane della coppia. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri di Lucca, coordinati dal pm Eleonora Leone, l'ipotesi al momento più accredita è che i due, 69 anni lui, 60 lei, senza figli, abbiano scelto di togliersi la vita, provocando anche il decesso del loro cane.

A dare l'allarme sarebbe stato un dipendente della coppia, proprietaria di un ristorante in questi giorni "chiuso per malattia", come riporta un cartello del locale. Non avendo notizie del titolare da più di 24 ore, il dipendente si è preoccupato e ha chiamato un familiare. Insieme sono andati a casa della coppia facendo la tragica scoperta.

Si cerca di capire cosa abbia potuto provocare la morte dei coniugi ma non ci sarebbero segni di violenza sui corpi. Gli inquirenti ritengono hanno rinvenuto un blister vuoto di medicinali sul comodino della camera, facendo quindi propendere per un gesto volontario.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)