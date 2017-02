Ligabue, ora sono guarito, ecco i Palasport 2017 ufficiali (Foto)

Al via domani sera, martedì 14 febbraio, dal Pal’Art Hotel di Acireale (CT) l’atteso “MADE IN ITALY - PALASPORT 2017” (con oltre 320.000 biglietti venduti in prevendita), il tour che vedrà LUCIANO LIGABUE protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare live i brani contenuti in “MADE IN ITALY”, undicesimo disco di inediti e ventesimo album della sua carriera, oltre ai suoi grandi successi!

Dopo il video messaggio in cui informava i fans dell’edema alle corde vocali che lo ha costretto a posticipare l’inizio del tour, con queste parole Ligabue ha annunciato sui suoi social di stare bene, confermando la partenza del “MADE IN ITALY - PALASPORT 2017”, domani da Acireale (CT):«Ciao a tutti, sto bene. Lo dico soprattutto a tutti quelli che hanno voluto avere notizie in questi giorni. Grazie per l'interessamento e grazie per l'affetto che ho letto in questo periodo specialmente su barMario. È tutto in via di risoluzione ma soprattutto mi hanno confermato che martedì si può cominciare, che è la cosa più importante per me. Mi era un po' scesa la catena visto che per la prima volta in vita mia non potevo contare sul mio strumento che è la mia voce quindi mi ero un po' depresso però adesso siamo qui, pronti per partire. Ci vediamo quindi martedì, partiamo da Acireale. Per una volta la prima, quindi, la facciamo al sud. Ciao a tutti.»



14, 15 e 17 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

20 e 21 febbraio al Palasport di Reggio Calabria

23, 24 e 25 febbraio e 23 maggio al PalaFlorio di Bari

27 e 28 febbraio al PalaSele di Eboli

3 e 4 marzo al PalaMaggiò di Caserta

6 e 7 marzo al PalaEvangelisti di Perugia

10 e 11 marzo al Modigliani Forum di Livorno

13 e 14 marzo, 4 e 5 aprile al Mediolanum Forum (Assago) di Milano

17 e 18 marzo al Palarubini Alma Arena di Trieste

20 marzo all’Adriatic Arena di Pesaro

22 e 23 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze

25 e 26 marzo al 105 Stadium di Genova

28 e 29 marzo al Pala Alpitour di Torino

1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia

7 e 8 aprile all’Unipol Arena di Bologna

10 aprile al 105 Stadium di Rimini

12 e 13 aprile, 17, 19, 20 e 21 maggio al PalaLottomatica di Roma

19 aprile al Palaonda di Bolzano

21 e 22 aprile all’Arena Spettacoli Fiera di Padova

24 aprile al Palaprometeo di Ancona

26 aprile al Pala Arrex di Jesolo

6 e 7 maggio al PalaBam di Mantova

9 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV)

12 maggio al Pala Resega di Lugano

14 maggio alla Forest National di Bruxelles

26 maggio all’Area Grandi Eventi Arena S. Elia di Cagliari

I biglietti per tutte le date italiane del “MADE IN ITALY - PALASPORT 2017” sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali, su Ticket Corner per la data di Lugano e su www.sherpa.be per la data di Bruxelles.