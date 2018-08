L\'Uefa incorona la rovesciata di Ronaldo come goal più bello della stagione 2017/2018

Roma, 28 agosto - Aumenta il palmares di trofei e riconoscimenti per Cristiano Ronaldo, l'Uefa infatti ha da poco annunciato che va alla sua spettacolare rovesciata, durante il match di Champions League tra il Real e la Juventus sua attuale squadra, della passata stagione in occasione della partita di andata dei quarti di finale, lo scettro per il goal più bello dell'anno.

CR7 ha ricevuto 197.496 voti, battendo la concorrenza di Dimitri Payet, del Marsiglia, con 35.558, per la rete al Salisburgo nella semifinale di Europa League. Il campione portoghese si toglie un'altra soddisfazione, la sua rovesciata è finita dritta dritta negli annali della storia del calcio, per qualità, elevazione e grande coordinazione. Un gesto atletico che ha generato una standing-ovation in un Allianz Stadium gremito.

Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare tutti per l'ennesimo premio della sua carriera, ricordando l'emozione di quel momento proprio grazie alla reazione dei tifosi, i supporter bianconeri anche se vedevano la loro squadra già sotto di due reti, si alzarono tutti in piedi per applaudire il campione. Sarà stato proprio quel gesto a far breccia nel cuore di Ronaldo che a fine stagione lasciò il Real proprio per la Juve.

Laura Fantini

fonte immagine ilsussidiario.net