Lui Hill, 5000 Miles è il singolo di debutto tra electro e r\'n\'b

MILANO 21 NOVEMBRE - Esiste una misura precisa con cui si possa quantificare il viaggio ideale? Il numero di miglia che ognuno di noi deve compiere per potersi definire maturo, pronto a vivere, è idealmente sintetizzato in queste 5000 Miles (Filter Music/Surya Musica) cantate da Lui Hill e come di qualunque altro viaggiatore che potremmo incontrare lungo il percorso della vita, non sappiamo molto della sua provenienza, perché lo scopo del percorso di Lui Hill non è la partenza ma il viaggio dentro al viaggio.

Il tema del viaggio ha radici antiche per questo artista che ha ricevuto dal padre uno dei regali più belli che un genitore possa dare al proprio figlio: tempo da trascorrere insieme, soprattutto per esplorare il mondo: "Mi ha insegnato quanto è necessario viaggiare", ricorda Lui Hill. "Girare il mondo aiuta a capire quanto è bello e variegato il globo, i suoi abitanti e le diverse culture. Aiuta ad avere una mentalità aperta, una visione diversa, più focalizzata su ciò che abbiamo anziché su ciò che ci manca. Non concepisco il viaggio come fuga da se stessi, credo nel viaggio all'interno di noi stessi. Mettere distanza tra noi e la nostra solita vita ci avvicina al nucleo delle cose".È così che il destino del migrante con le sue esperienze di viaggiatore e l'istinto da esploratore, s'intreccia con l'ascesa del musicista influenzato da Stevie Wonder e Frank Ocean, ma, anche Steve Reich e Sohn e ancora George Clinton a Childish Gambino. Si possono raccontare esperienze in forma canzone senza aver viaggiato? Si possono descrivere emozioni senza averle incontrate lungo il percorso? La risposta è tutta nell'attualissima metrica r'n'b di 5000 Miles: un beat sintetico, ma, anche un sound elettronico che ci fa esplorare il mondo dell'artista, almeno per 5000 miglia.Il videoclip è un cortometraggio fatto di luce crepuscolare girato negli angoli meno desiderati del centro di Los Angeles. Un piano americano in costante movimento di carrellata laterale. Tre personaggi distanti, accomunati da un viaggio che sembra portarli a un comune punto d'incontro. Non c'è un flusso narrativo, un racconto da sviscerare: il tema è il percorso. Lui cammina lungo il marciapiede inseguito come da uno spettro per il suo continuo voltarsi indietro. Lei è imprigionata dentro un'auto e con lo sguardo sembra cercare proprio lui, lungo il tragitto. E poi, c'è un terzo uomo: misterioso, solitario, statico eppure in moto con i suoi pensieri. Ci sarà un punto d'incontro, o sarà solo un'illusione? La risposta è nel videoclip di 5000 Miles di Lui Hill in anteprima mondiale per una settimana su Apple Store.(notizia segnalata da