Luigi Di Maio dimesso dal Policlinico Gemelli: "Nessuna intenzione di mollare"

ROMA, 5 APRILE - Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, è stato dimesso questo pomeriggio dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dallo scorso venerdì per delle visite di controllo.

"Medici, infermieri e operatori socio sanitari mi hanno rimesso a posto. Li ringrazio di cuore", ha scritto il leader pentastellato su Facebook. "Quando non ti prendi cura della tua salute rinviando sempre controlli e riposo, prima o poi il tuo corpo ti costringe a fare quello che serve".

Di Maio ha inoltre espresso il suo sentito ringraziamento anche a tutte le persone che gli sono state vicine, seppur virtualmente, durante i giorni di degenza: "Senza l'affetto di tutti voi non mi sarei mai rimesso così in fretta. Quindi un abbraccio a tutti coloro che hanno fatto il tifo per me". Un grazie anche al personale amministrativo dell'ospedale che - stando a quanto il vicepresidente della Camera ha divulgato - ha fermato tre giornalisti con un finto camice che provavano ad intrufolarsi nella sua stanza alla ricerca di qualche "scoop morboso".

A conclusione del post, Di Maio ha ricordato che la macchina del M5S non si è fermata e ha reso noto che sabato sarà ad Ivrea all'evento Sum per ricordare Gianroberto Casaleggio parlando però di futuro: "Abbiamo un Paese da cambiare, con un programma che guarda al futuro dell'Italia per i prossimi 20 anni. Io non ho nessuna intenzione di mollare, neanche di un millimetro: cambiamo tutto, adesso o mai più".

Luigi Cacciatori

Immagine da linkiesta.it