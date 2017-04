Luigi Levato, buona Pasqua! 2017

CATANZARO, 16 APRILE - Un caro augurio a Voi tutti cari Amici. Sono anni molto duri, di crisi economica e di difficoltà per le famiglie, per i giovani che si affacciano alla vita lavorativa.

Sono anni difficili anche per una crisi di valori che attanaglia la nostra società. L’etica che dovrebbe accompagnare ogni momento la nostra vita quotidiana è una regola ormai quasi fuori moda. Non dobbiamo però perdere la speranza ed essere ottimisti.La Pasqua ma soprattutto questa Pasqua non può passare invano, non può essere un rito che si presenta stancamente ogni anno. Non può essere una festa esteriore, fatta di vuoti spirituali, di grandi pranzi e di scampagnate.La Pasqua è passaggio dalla morte alla vita, è una riflessione sulla nostra esistenza e uno spalancare le porte a Gesù Risorto.E’un esercizio della coscienza, un momento di verifica della nostra storia. La Pasqua deve inevitabilmente cambiare il cuore di ognuno e delle comunita’ dove viviamo . Il bene deve vincere sul male come Cristo Risorto.