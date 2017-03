Lunigiana, carabinieri indagati per pestaggi e abusi nelle caserme

MASSA CARRARA, 2 MARZO - Circa venti persone, tra cui alcuni carabinieri delle caserme in provincia di Massa Carrara, sono indagati con l'accusa di lesione e falso. Si è quindi aperta un'inchiesta da parte della procura di Carrara a causa di alcuni reati commessi dai militari. Tra questi ci sarebbe anche il pestaggio di un extracomunitario che era stato portato in caserma per dei controlli riguardo cui erano state scritte delle false attestazioni sui verbali.

Secondo le indagini coordinate dal procuratore sostituto, Alessia Iacopini, ci sarebbero alcuni reati imputabili ai singoli militari. Nonostante questo, il capo procuratore, Aldo Giubilaro, precisa che l'inchiesta è “circoscritta a pochi militari e a pochi episodi specifici”.

Sull'inchiesta c'è il massimo riserbo. Il procuratore capo Aldo Giubilaro conferma le perquisizioni e spiega che l'inchiesta è "circoscritta a pochi militari e a pochi episodi specifici".

Nell'inchiesta sono sotto sequestro anche altri fascicoli, tra cui anche un caso di violenza sessuale.

Chiara Fossati

immagine da www.corrierefiorentino.it