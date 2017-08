Lutto nel mondo del nuoto: Mattia Dall\'Aglio colto da malore mentre si allenava in palestra

MODENA, 07 AGOSTO – Una tragica notizia ha investito il mondo del nuoto. Mattia Dall’Aglio, nuotatore di 24 anni, è deceduto, forse a seguito di un malore, mentre si allenava in palestra.

Secondo le prime indiscrezioni Mattia era impegnato in esercizi di sollevamento pesi ed era solo in palestra. Ad allertare i sanitari del 118, accorsi nella palestra di via monsignor Della Valle intorno alle ore 17 di ieri, è stato un vigile del fuoco. Sfortunatamente a nulla sono valsi i soccorsi dei paramedici che hanno potuto solamente constare il decesso del giovane nuotatore. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della polizia di Modena. Intanto è stata disposta l’autopsia per determinare la causa della morte del ragazzo.

Mattia Dall’Aglio è nato a Montecchio il 14 gennaio 1993, residente a Reggio Emilia, aveva partecipato con la maglia azzurra alle Universiadi di Gwangju 2015 (Corea). In passato alle nazionali giovanili si era distinto per aver ottenuto il quarto posto con la staffetta 4x100 stile libero e l'accesso alle semifinale nei 100 stile libero. “Le più sentite condoglianze alla mamma Fabrizia, al papà Gianluca, ai familiari tutti ed amici e a tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo”, questo è il messaggio di cordoglio espresso da Paolo Barelli, presidente della Federnuoto.

Immagine da: lastampa.it

Caterina Apicella