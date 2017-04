Lutto nella Diocesi di Catanzaro-Squillace, si è spento Mons. Ciliberti

CATANZARO, 1 APRILE 2017 - È stata da poco ufficializzata la notizia della scomparsa di Mons. Antonio Ciliberti, Arcivescovo Emerito della Diocesi di Catanzaro-Squillace, alla guida della stessa dal 31 Gennaio 2003 al 25 Marzo 2011.

Mons. Ciliberti - si legge nella biografia del sito dell'Arcidiocesi - nasce a S. Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, il 31 gennaio 1935. Dopo gli studi medi e ginnasiali nel Seminario di Rossano, passò al Seminario maggiore di Caltanisetta per quelli liceali. Consegue la Licenza in Sacra Teologia nella Facoltà Teologica "San Luigi" di Posillipo-Napoli nel 1959 e frequenta, successivamente, i corsi per la laurea in Teologia presso la medesima Facoltà; si laurea anche in Filosofia presso l'università statale di Palermo.

Ordinato sacerdote il 12 luglio 1959, il 7 dicembre 1988 viene nominato vescovo della diocesi di Locri-Gerace. Riceve l'ordinazione episcopale il 28 gennaio 1989 dall'arcivescovo Serafino Sprovieri.

È nominato poi arcivescovo della arcidiocesi di Matera-Irsina il 6 maggio 1993 e infine arcivescovo della arcidiocesi di Catanzaro-Squillace il 31 gennaio 2003.

Dal 1996 è membro della commissione episcopale della CEI per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università. Il 25 marzo 2011 ha presentato le dimissioni da arcivescovo di Catanzaro-Squillace.

I funerali si svolgeranno lunedì 3 aprile, alle ore 17.30, presso la Chiesa Cattedrale di Catanzaro.

Filippo Coppoletta