Lutto nella moda, è morta Carla Fendi

ROMA, 18 GIUGNO 2017 - Si è spenta a Roma, all'età di 80 anni, Carla Fendi. La stilista era malata da tempo.

Carla, quarta delle sorelle Fendi, era presidente onorario del Gruppo Fendi e ha legato la sua vita allo storico marchio, al cui successo ha contribuito in maniera decisiva attraverso l'impegno in prima persona in azienda e nelle sponsorizzazioni artistiche.

Nell'azienda di famiglia dalla fine degli anni '50, ha ricoperto ruoli in settori diversi - amministrazione, produzione, vendite - ma nella progettazione ha lavorato a fianco di Karl Lagerfeld.

Parallelamente, già dagli anni Sessanta si dedica al settore delle relazioni pubbliche puntando innanzitutto e strategicamente sul mercato più difficile, quello americano, i cui successi ottenuti hanno definitivamente sancito la fama di Fendi in tutto il mondo.

Con la crescita del Gruppo, Carla Fendi si occupa in modo specifico della Comunicazione, spaziando dall'Ufficio Stampa, alla Pubblicità, all'Immagine, alle Manifestazioni. E proprio in questo ambito che nasce, negli anni '80, il suo grande interesse per il Festival di Spoleto.

Assieme al Maestro Giancarlo Menotti, Carla - responsabile della Comunicazine - ha scelto di legare il marchio di famiglia al Festival dei due Mondi, che diventava uno degli eventi più importanti della cultura italiana.

Da sempre amante, insieme col marito Candido, di arte e musica, nel 2007 aveva creato la Fondazione Carla Fendi che opera con azioni di mecenatismo allo scopo di supportare le arti, l'artigianato e il sociale.

Daniele Basili

immagine da lastampa.it