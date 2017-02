Lyd-Edm FestivaL, a Soverato. Alla Summer Arena ci sarà anche il dj-producer Steve Aoki

Lyd-Edm FestivaL, il 12 e il 13 agosto a Soverato. Alla Summer Arena ci sarà anche il dj/producer Steve Aoki

SOVERATO (CZ), 13 FEBBRAIO - Steve Aoki, Nuno dei più grandi dj/producer al mondo, sarà presente al LYD-EDM Festival, andandosi ad aggiungere alla line up già annunciata, formata da Vinai, Lush&Simone e Delayers.



Tutti si esibiranno sul palco della Summer Arena di Soverato il prossimo 12 e 13 agosto dove sarà allestita per l’occasione una produzione unica per tutto il Centro Sud Italia, dedicata agli amanti della Electronic Dance Music, piena di luci, scenografie e coreografie.

Dj/producer statunitense di origine giapponese, Aoki è famoso in tutto il mondo per le sue performance quali il “cake face” e lo “stage diving” o ancora quando plana sul pubblico utilizzando un gommone. Steve Aoki è attualmente settimo nella Dj Mag Top 100, ma certamente in termini di show di qualità, non ha rivali, e si posiziona certamente al primo posto.



Il LUD- EDM Festival prende quindi forma e già solo grazie ai primi nomi annunciati, tutto fa prevedere che l’11 e il 12 agosto a Soverato saranno due giorni di divertimento, sicuramente indimenticabili per tutto il pubblico: tanti altri saranno gli artisti che prenderanno parte allo straordinario evento e nelle prossime settimane saranno rivelate altre partecipazioni-



Da oggi sono in vendita gli abbonamenti che permetteranno di assistere alla due giorni del Festival a un prezzo scontatissimo: si tratta degli “early bird ticket” che hanno un costo di 34,50 euro e possono essere acquistati online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it , oltre che nei punti vendita del circuito TicketOne e Ticket Service Calabria. L’early bird ticket sarà in vendita fino al 31 marzo o fino a esaurimento disponibilità.

Chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato?

Stay tuned and Live Your Dream!

Per maggiori informazioni:

www.summerarena.it

www.essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it

0961.872883 - 0961.748016