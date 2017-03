LYD-EDM Festival alla Summer Arena di Soverato Ci saranno anche Sunnery James & Rian Marciano

LYD-EDM Festival l’11 e il 12 agosto alla Summer Arena di Soverato Ci saranno anche Sunnery James & Rian Marciano

SOVERATO (CZ) 12 MARZO - Altri grandi ospiti per il Festival che si preannuncia il più bello dell’estate del sud Italia: il duo olandese di Sunnery James & Rian Marciano sarà di scena sul palco della Summer Arena di Soverato, andandosi ad aggiungere alla line up già annunciata nelle scorse settimane, con ospiti quali Steve Aoki, Vinai, Yves V, Angemi, Lush & Simon e Delayers.

Prende sempre più un profilo internazionale il Festival Lyd-Edm (Live your dream – Electronic dance musica), e i primi nomi già resi noti fanno prevedere che la due giorni dell’11 e del 12 agosto saranno di assoluto divertimento, indimenticabili per tutto il pubblico. E non finisce qui: tanti altri saranno gli artisti ospiti della manifestazione i cui nomi saranno rivelati nelle prossime settimane.



Intanto è già stato venduto il 70% degli abbonamenti di tipo “Early bird ticket” che consentono l’accesso alla due giorni di festival al prezzo scontatissimo di 34,50 euro.



Gli abbonamenti ancora disponibili possono essere acquistati attraverso il circuito TicketOne e Ticket Service Calabria, online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it.

L’early bird ticket sarà in vendita fino al 31 marzo o fino a esaurimento disponibilità.

Chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato?

Stay tuned and live your dream!

Per maggiori informazioni:

www.summerarena.it

www.essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it

0961.872883 - 0961.748016